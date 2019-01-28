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Спорт

Вице-чемпион мира не поможет «Динамо» до конца сезона

18:47 28 января 2019   195
Йосип Пиварич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Йосип Пиварич, получивший травму в спарринге со «Спартой» на сборе в Испании, пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает dynamo.kiev.ua.

Хорват, которому 30 января исполнится 30 лет, повредил передние крестообразные связки колена и будет прооперирован в одной из клиник Мадрида. По прогнозам врачей, срок восстановления Пиварича составит четыре-пять месяцев.

В текущем сезоне футболист провел в составе «бело-синих» 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

К сожалению, Пиварич не первый динамовец в этом сезоне, надолго выбывший из строя. Ранее были прооперированы датский новичок «бело-синих» Миккель Дуэлунд и форвард Артем Беседин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Хорватии Пиварич не пожал руку Путину.

Фото dynamo.kiev.ua

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