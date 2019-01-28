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- 20:03 На Луганщине полицейские обнаружили тайный склад боеприпасов
На Луганщине полицейские обнаружили тайный склад боеприпасов (фото)
Оперативники Северодонецкого отдела полиции и Департамента внутренней безопасности Управления уголовного розыска Национальной полиции в Луганской области обнаружили арсенал на территории неработающего предприятия на Луганщине. Правоохранители изъяли 1 163 выстрела для гранатометов, 21 тысяча 440 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм и 56 патронов для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Арсенал на окраине Северодонецка сотрудники полиции обнаружили в ходе проверки оперативной информации. Специалисты-взрывотехники изъяли боеприпасы, которые хранились в одноэтажном заброшенном здании на территории завода и с целью маскировки были прикрыты хламом. Владелец схрона устанавливается.
«С территории заброшенного завода вывезено 10 ящиков боеприпасов. Данный факт зарегистрирован, открыто уголовное производство. Соответствующая статья предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на чердаке дома в Торецке Донецкой области нашли внушительный арсенал.
*Фото пресс-службы полиции и прокуратуры Луганской области
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