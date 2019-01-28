Умер известный украинский футболист и тренер (фото)

Спорт

На 80-м году ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Иштван Секеч. Уже в 19-летнем возрасте родившийся на Закарпатье юноша обратил на себя внимание киевского «Динамо», но сыграл за основной состав «бело-синих» всего два матча. Футбольную же славу Иштван, игравший на позиции нападающего, заработал, выступая за одесский «Черноморец», за который провел в высшей и первой лигах СССР 161 матч и забил 29 мячей. Дважды, в 1967-м и 1968-м, становился лучшим бомбардиром «моряков» в чемпионате СССР.

* Иштван Секеч в составе «Черноморца»

В тренерской карьере наибольших успехов достиг с «Карпатами», выведя львовскую команду по итогам сезона-1979 в высший дивизион (а также дойдя до полуфинала Кубка страны, установив ряд рекордов первой союзной лиги), и «Пахтакором» — ташкентцев Иштван Йожефович привел к шестому месту в высшей лиге сезона-1983. Являлся заслуженным тренером Узбекской, Таджикской и Украинской ССР. Последним местом работы известного футбольного специалиста был таджикский «ЦСКА-Памир», где он выполнял функции тренера-консультанта.

* Иштван Секеч — тренер «Пахтакора»

Примечательно, что племянница Иштвана Секеча (у него были три брата — Иосиф, Андрей и Василий) Клара — бывшая жена известного футболиста «Динамо» и сборной СССР Василия Раца, в браке с которым у пары родились сыновья Аттила и Ласло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный игрок киевского «Динамо».

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