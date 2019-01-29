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Исследователи засняли исландский гейзер в замедленной съемке: опубликовано завораживающее видео
В 2010 году британские блогеры Гэвин Фри и Дэниэл Гручи начали снимать различные события и явления природы в замедленном режиме, а затем запустили специализированный канал на YouTube. Об этом пишет National Geographic.
Недавно в центре исследователей оказался гейзер Строккюр.
Он находится в геотермическом районе юго-западной части Исландии. С понижением глубины на каждые 20 см температура дождевой воды здесь повышается на 1 °C, затем достигает точки кипения, и пар выталкивает ее на поверхность.
Всего в 40 метрах расположен знаменитый Большой Гейзер, выбрасывающий воду на 60-метровую высоту. Однако происходит это крайне редко, раз в несколько лет, тогда как Строккюр «извергается» каждые 4−6 минут и даже до трех раз подряд, выпуская воду на высоту до 30 метров.
Один из роликов показывает гейзер с высоты дрона, а другой снят при помощи тепловизора: чем краснее цвет, тем выше температура. Гейзер оказался настолько ярким, что некоторые зрители решили, что это компьютерная графика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева летом появился 10-метровый гейзер.
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