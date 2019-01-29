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Пожар на Днепровском коксохимическом заводе: есть тяжелопострадавшие
В городе Каменское (Днепропетровская область) вспыхнул пожар на Днепровском коксохимическом заводе. По информации пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадали пятеро человек, которые были госпитализированы с ожогами.
Возгорание на территории предприятия произошло 29 января в 3:30.
В трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума.
«В 4:07 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Повреждено технологическое оборудование цеха», — говорится в сообщении.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, в Киеве 28 января произошел пожар на территории радиозавода. А в Днепре 23 января устроили поджог ресторана.
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