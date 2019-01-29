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Луценко: «Реформа прокуратуры получила высочайшую оценку в Совете Европы»
По словам генпрокурора Юрия Луценко, его усилия по реформированию ГПУ высоко оценили в Совете Европы, назвав изменения в подчиненном ему ведомстве «первой настолько быстрой реформой прокуратуры». Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.
«Позволю себе побыть наглым: я самый успешный, по результатам, генеральный прокурор Украины. Как минимум с 2000-х годов. С большим уважением отношусь к предыдущим, но с начала 2000-х результаты работы ГПУ сейчас самые лучшие. Мы самые открытые, мы пытаемся чиститься, и все это как-то происходит без юридического образования. Мое образование получено за четыре года в должности министра внутренних дел и два года в тюрьме. У меня есть житейский опыт и умение менеджировать, чтобы разломать старую систему и создать новую европейскую конструкцию», — заявил он.
Луценко также сообщил, что в его ведомстве существует отдельная статистика по количеству прокуроров, которые заявили о предложении взятки, отказались и задержали взяткодателя, причем в ней фигурируют суммы порядка 3 миллионов долларов.
«Первого пацана — извините, прокурора — помню, как сейчас. Он выехал из оккупированного Луганска. Отказался от $ 150 тыс. Заявил. Поймали взяткодателя. Я пригласил прокурора к себе, пожал руку, сказал все необходимые слова. Отметил, как он красиво по-украински говорит: „Откуда у тебя такой хороший украинский?“ Он ответил: „У нас учительница была подругой Лины Костенко. Я ее очень любил, и поэтому уехал в свою страну“. Я считаю, это наша надежда. Но даже, как говорят, одиозный Кулик отказался от $ 300 тыс. А такой уж плохой Холодницкий — от миллиона. Послушайте, что-то происходит в прокуратуре, и это процесс не одного дня. Давайте честно скажем: нет у нас волшебной палочки или красной кнопки, нам нужно время», — отметил глава ГПУ.
Полную версию интервью генпрокурора Юрия Луценко можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрия Гордона.
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