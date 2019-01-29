Курс биткойна начал падать: почему закрываются криптовалютные биржи

Деньги

Несмотря на оптимистические заявления приверженцев виртуальных денег, самая популярная криптовалюта вновь дешевеет. Во вторник, 29 января, курс биткойна опустился до 3450 долларов и продолжает снижаться. Причем многие эксперты считают, что его обесценивание будет продолжаться, так как эта криптовалюта стремительно теряет привлекательность в глазах инвесторов.

Очень тревожным сигналом для криптовалютного рынка стал отказ Чикагской биржи опционов от запуска биржевого фонда Bitcoin-ETF, который должен был использовать биткойн в качестве базового актива. То есть закупать криптовалюту и продавать инвесторам свои акции. Таким образом, держатели акций могли зарабатывать на изменении курса биткойна, но при этом они не работали бы напрямую с криптовалютой, а значит, их активы были бы защищены. Такой механизм был призван решить одну из главных проблем криптовалютного рынка — исчезновение виртуальных денег после хакерских взломов. Стоит отметить, что Bitcoin-ETF должен был стать принципиально новым финансовым инструментом и привлечь на криптовалютный рынок крупных инвесторов. Однако этого не произошло.

Такое развитие событий вызвало панику у многих инвесторов. По мнению экспертов, биткойн будет дешеветь и может потянуть за собой весь криптовалютный рынок. В ближайшее время стоимость биткойна может опуститься до 2800 долларов. А по словам эксперта Международного финансового центра Ольги Прохоровой, тот факт, что причины отказа от создания биржевого фонда Bitcoin-ETF не названы, говорит о непредсказуемости криптовалютного рынка.

Стоит отметить, что на днях украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о своем закрытии, объяснив это отсутствием дальнейшего экономического смысла и невозможностью обеспечивать ликвидность. Представители компании предупредили клиентов, что у них есть 30 дней на вывод средств, после чего платформа не гарантирует, что будет поддерживать работу сайта. Стоит напомнить, что криптовалютная биржа Liqui была создана украинцами в середине 2016 года для англоязычных клиентов. Однако летом 2017 года произошел взлом аккаунтов клиентов и с их счетов были похищены денежные средства.

В сложившейся ситуации возникает вопрос: а в какие активы инвесторы предпочитают переводить свои средства, выведенные с криптовалютного рынка? Как заявил исполнительный директор инвестиционной компании VanEck Associates Ян Ван Эк, биткойн заметно теряет популярность у инвесторов криптовалютного рынка, которые стали уделять все больше внимания золоту. Причем популярность вложений в золото растет. Если в 2017-м и в начале 2018 года спрос на драгоценный металл несколько снизился из-за подъема курса биткойна, то в конце 2018-го и начале 2019 года наблюдается противоположная ситуация. Данные опроса четырех тысяч криптовалютных инвесторов показали, что они считают золото приоритетным для инвестиционного направления в 2019 году.

Стоит напомнить, что все больше ведущих финансистов предрекают крах криптовалютного рынка. Как заявил главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен, в 2019 году стоимость биткойна достигнет отметки в 1000 долларов, а потом упадет до нуля.

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