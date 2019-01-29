В Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание

Происшествия

ЧП случилось в Киеве на Воскресенке. 26 января, примерно в одиннадцать вечера, неизвестные выстрелили в голову 40-летнему мужчине. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель начальника пресс-службы столичной полиции Яна Неруш:

— Мужчина поздно вечером шел с женщиной в магазин. Возле входа стояли трое парней. Они, как рассказал потерпевший, громко матерились. Мужчина подошел к ним и сделал замечание. Один из парней тут же достал пистолет и выстрелил человеку в лоб. Его спутница рассказала полиции, что хлопок от выстрела она почти не слышала, он был какой-то приглушенный. После того как мужчина упал, неизвестные скрылись с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу, в отделение нейрохирургии. Пока еще нет результатов экспертизы, но можно сказать, что выстрел производился, скорее всего, из травматического оружия резиновой пулей. Мужчина в сознании. Стрелявших он описать не может, ссылаясь на то, что было темно. Сказал лишь, что все трое были в черной одежде. Полиция квалифицировала событие как покушение на убийство. Злоумышленников ищут, — рассказала «ФАКТАМ» Яна Неруш.

Как стало известно «ФАКТАМ», по состоянию на 14:00 вторника, стрелка задержали. Им оказался 31-летний уроженец Черкасской области, ранее судимый за хранение наркотиков. Пистолет, из которого был произведен выстрел, изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве, в том же Днепровском районе, злоумышленник стрелял в живот 35-летнему мужчине, который на улице заступился за женщину.

А в Чопе Закарпатской области на днях возле круглосуточного магазина 41-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в толпу людей, после чего отправился домой.

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