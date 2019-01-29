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Ты, главное, там гимн спой, — сеть взорвал переход Ракицкого в российский клуб
Переход 29-летнего футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого в российский «Зенит» вызвал бурю эмоций в соцсетях. Мнения разделились, хотя большинство украинских болельщиков называет выбор игрока, на странице в Instagram которого нет ни одного фото в футболке сборной Украины, предательством.
«Я такого от тебя не ожидал. Куда угодно, но не в Россию», «Меняй гражданство!», «Все, тебе сборной не видать, езжай в свою Россию», «Принимайте крысу в стаю», «Был пацан и нет пацана», «Иуда. Захлебнись своим лаве», «Как ты мог страну предать», «Лучше бы ты утонул», «Теперь в ДНР можешь спокойно ездить!!! Кому родина, а кому бабки в стране, из-за которой нет теперь Донецка!!!», «Если вызовут в сборную, перестану уважать Шеву и смотреть игры!!! Утварь… без чести, совести… без флага и родины… будь ты…», «Ты, главное, там гимн спой» — это наименее оскорбительные комментарии из тех, что пишут Ракицкому.
*Ракицкий во время прохождения медосмотра в «Зените»
«Добро пожаловать к нам в Питер. Нацики украинские, оставьте свое мнение при себе. Спорт и политика не совместимы», — это уже пост некоего alex4227 из России.
«Проср…и лучшего защитника страны с первым пасом, которого ни у кого нет. Слов нет», — с сожалением отметил klu1992.
Ультрас «Шахтера», известные своей проукраинской позицией, восприняли переход Ракицкого в «Зенит» негативно, но поблагодарили за помощь, намекнув, что Ярослав помогал украинским военным в зоне боевых действий на Донбассе.
«Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи», — было написано в обращении сообщества в Twitter. Только вот 29 января сообщение из соцсети удалили.
В связи с переходом Ракицкого в клуб из страны-агрессора наши болельщики вспомнили другого знаменитого футболиста с украинским паспортом — Анатолия Тимощука, который в 2017 году согласился на работу в тренерском штабе «Зенита».
«Толя еще тот «пассажир» — волынский ренегат, двуличное создание. С флагом нашим везде бегал пиарился в своей щырости, а сейчас ассимилировался у московитов — деньги не пахнут. Толя, как по мне, гнида похлеще Рака.
Рак, явный сепар, и он это не отрицал своими действиями, выражал любовь к Донбассу…, особо не скрываясь. Свое отношение к Украине, выражал поху… им отношением к игре за сборную, играл только ради своей выгоды, а в дальнейшем откровенно саботировал, придумывая нелепые отмазки, лишь бы не играть.
Оба персонажа нашли свой дом родной, туда им и дорога безвозвратная…" — написал болельщик под ником allegro.
*Ярослав Ракицкий (в центре) и Анатолий Тимощук (крайний справа) провели в составе сборной Украины 198 матчей на двоих
«Спасибо за 9 с половиной лет и за все 326 матчей. Удачи тебе, брат, в „Зените“. С твоим характером и харизмой болельщики тебя поддержат и полюбят. Уверен, ты принесешь много пользы команде и клубу. Новых побед и трофеев. Дерзай! А всем этим критикам закрой рот своей надежной и яркой игрой. Верю, что ты еще вернешься», — написал на своей странице в Instagram экс-игрок «Шахтера» Виталий Виценец, выросший с Ракицким в одном городе — Першотравенске Днепропетровской области.
*Ярослав Ракицкий с супругой Ольгой, дочерью Ярославой и любимцем семьи Кэпом
«Вот честно не знаю, будет ли Ракицкий вызываться в сборную?» — написал в Twitter бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.
«17 лет своей жизни я посвятил ФК «Шахтер». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!
Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.
Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь!
Моя безмерная благодарность тренерам П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие.
Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все", — написал Ярослав Ракицкий в своем Instagram.
«Ярик, мы с тобой», — сопроводил пост Ракицкого его земляк, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.
«Легенда», — в свою очередь, написал футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, перешедший из «Шахтера» в российскую «Уфу» в 2015 году.
С возмущением откликнулся в своем Twitter на переход Ракицкого журналист телеканала «2+2» Вадим Скичко.
«Поехал играть в Россию — назад можешь не возвращаться», — почему-то вспомнилась в связи с этим сыр-бором цитата из одного интервью бывшего капитана нашей сборной Олега Лужного.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого родилась дочь.
Фото ФК «Зенит», Instagram, viva.ua, football.ua
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