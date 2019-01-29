Спорт

Это как война! Если Родина зовет – надо идти, — Сапронов об отказе Свитолиной играть за Украину

Известный теннисный меценат Юрий Сапронов прокомментировал решение Элины Свитолиной и Даяны Ястремской не играть в составе нашей сборной в Кубке Федерации.

«Федерация тенниса Украины сказала, что Ястремская и Свитолина отказались играть за сборную из-за новых финансовых условий. Свитолина ответила, что у нее травма.

Пять лет, будучи первым вице-президентом Федерации тенниса Украины, я отвечал, менеджировал и финансировал женскую сборную Украины. ФТУ — это общественная организация. Каждый год финансирования сборной стоил мне 500--600 тысяч долларов. Без учета личных контрактов с игроками. Бюджет выездного матча 130--170 тысяч, домашнего — 170--200 тысяч долларов.

Выплаты Международной федерации тенниса — от 10 до 40 тысяч евро в зависимости от группы, в которой играет сборная. Участие Министерства спорта не превышает 10 процентов общего бюджета матча. То есть тогда это были личные деньги Сапронова, сейчас это личные деньги президента федерации Сергея Лагура. За весь украинский теннис я снимаю шляпу перед Сергеем.

Если Родина зовет — надо идти не раздумывая. Это как война. Мое мнение — сборная страны это святое. Тем более не бесплатно. Суммы за победу разные, они зависят от позиции игрока в рейтинге и доброй воли или великодушия игрока. Это тонкий, постоянный переговорный процесс. Федерация ничего не зарабатывает, она в глубоком минусе по деньгам в этих матчах.

Игрок — тут сложнее. С одной стороны, никто из теннисистов никому ничего не должен. Они за свои деньги пробивались на вершину, каждый на свою. Плюс есть риск получить травму и вылететь, а значит недозаработать деньги.

Но это сборная страны. У меня нет оснований не доверять информации ФТУ, и у меня нет оснований не доверять информации Элины Свитолиной о травме", — написал Юрий Сапронов (на фото со Свитолиной) на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции в мировом женском рейтинге.

Фото tennisua.org

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter