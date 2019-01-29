- 14:01 Стали известны дата и место следующего боя украинца Гвоздика
- 13:56 Тоня Матвиенко умилила сеть танцами маленькой дочки со знаменитой бабушкой
- 13:52 Знаменитому теннисисту полностью заменили тазобедренный сустав
- 13:50 Курортную Одессу сняли с высоты птичьего полета: появились яркие фото
- 13:46 Аферист из Феодосии рассказал, зачем украл картину из Третьяковской галереи
- 13:44 Подростков, жестоко избивших мужчину в центре Киева, нашли и заставили извиниться
- 13:42 Четыре человека тяжело пострадали в крупном ДТП под Киевом
- 13:39 В Тернополе вспышка кори в части Нацгвардии
- 13:31 46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика, который моложе ее на 18 лет
- 13:28 Скандал в Мелитополе: в городскую больницу завезли постельное белье с вшами
В Николаеве спасли беременную, которая пыталась повеситься, выпив бутылку водки
В Николаеве 32-летняя женщина, будучи на 26-й неделе беременности, пыталась покончить жизнь самоубийством. В понедельник, 28 января, ее, висящую в петле, увидел муж и сразу же подхватил на руки. Мужчина освободил жену от веревки и немедленно вызвал «скорую».
Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, женщину доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря оперативным действиям сотрудников областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ее удалось спасти. В ходе реанимационных мероприятий врачи предотвратили кислородное голодание головного мозга. По состоянию на 29 января жизни и здоровью беременной и ее будущего ребенка ничего не угрожает.
Что послужило причиной отчаянного поступка женщины, пока не известно. По имеющейся информации, она полезла в петлю, выпив целую бутылку водки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом покончила с собой беременная мать десятерых детей. Женщину, вынашивавшую одиннадцатого ребенка, нашли в сарае повешенной на телефонном проводе.
А в Черниговской области нашли повешенной женщину, рядом с телом которой находились двое ее мертвых детей — двух и шести лет. Предполагают, что женщина покончила с собой от отчаяния, поскольку задолжала деньги банку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм