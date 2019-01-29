В Николаеве спасли беременную, которая пыталась повеситься, выпив бутылку водки

Происшествия

В Николаеве 32-летняя женщина, будучи на 26-й неделе беременности, пыталась покончить жизнь самоубийством. В понедельник, 28 января, ее, висящую в петле, увидел муж и сразу же подхватил на руки. Мужчина освободил жену от веревки и немедленно вызвал «скорую».

Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, женщину доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря оперативным действиям сотрудников областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ее удалось спасти. В ходе реанимационных мероприятий врачи предотвратили кислородное голодание головного мозга. По состоянию на 29 января жизни и здоровью беременной и ее будущего ребенка ничего не угрожает.

Что послужило причиной отчаянного поступка женщины, пока не известно. По имеющейся информации, она полезла в петлю, выпив целую бутылку водки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом покончила с собой беременная мать десятерых детей. Женщину, вынашивавшую одиннадцатого ребенка, нашли в сарае повешенной на телефонном проводе.

А в Черниговской области нашли повешенной женщину, рядом с телом которой находились двое ее мертвых детей — двух и шести лет. Предполагают, что женщина покончила с собой от отчаяния, поскольку задолжала деньги банку.

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