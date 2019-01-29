Происшествия

Четыре человека тяжело пострадали в крупном ДТП под Киевом (фото)

Незначительное столкновение «Жигулей» и «Фольксвагена» возле Виты Почтовой под Киевом вылилось в крупное ДТП с пострадавшими. Как сообщили в полиции Киевской области, водитель «Жигулей», двигаясь в сторону Киева, притормозил, поскольку впереди перед поворотом на Круглик остановился транспорт, и почувствовал удар в заднюю часть машины. Оказалось, что сзади в «Жигули» врезался красный микроавтобус «Фольксваген». Столкновение произошло из-за невнимательности водителя «Фольксвагена».

Сообщили в полицию, стали ожидать, но, к сожалению, раньше правоохранителей «приехал» водитель «Шкоды Фабия». Он не заметил микроавтобус красного цвета, и «Фабия» врезалась в него.

Пришлось вызывать «скорую» и следственную группу, поскольку пострадали четыре человека. Все они госпитализированы. В больнице оказалась пассажирка «Жигулей», водитель «Фабии» и два ее пассажира. У них различные травмы, переломы. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ночью во вторник, 29 января, на трассе Одесса — Киев произошло страшное смертельное ДТП. ЧП произошло в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница.

А в Боярке под Киевом столкнулись две маршрутки. В сети показали видео этого столкновения.

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