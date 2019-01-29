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Знаменитому теннисисту полностью заменили тазобедренный сустав (фото)
Знаменитый британский теннисист, двукратный победитель Уимблдона и чемпион US Open-2012 Энди Маррей прооперирован в Лондоне. 31-летнему двукратному олимпийскому чемпиону полностью заменили тазобедренный сустав на искусственный. Об этом сам шотландец сообщил на своей странице в Instagram.
«Чувствую себя немного разбитым. Надеюсь, это будет концом моей боли в бедре. У меня теперь металлическое бедро, как вы можете видеть на второй фотографии. А на первой у меня живот», — написал Энди Маррей.
В начале прошлого года шотландец перенес операцию на бедре и сумел вернуться на корт. Но в 2018-м он провел только 12 матчей. Совсем недавно, перед Australian Open, знаменитый спортсмен рассказал, что постоянная боль в бедре не только не позволяет ему играть в теннис, но и мешает в повседневной жизни. Вторую проблему врачи, похоже, решили, а вот возвращение Маррея в профессиональный теннис вряд ли состоится.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший теннисист мира со слезами рассказал о завершении карьеры.
Фото Instagram
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