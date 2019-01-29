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Спорт

Стали известны дата и место следующего боя украинца Гвоздика

14:01 29 января 2019   234
Стали известны дата и место следующего боя украинца Гвоздика
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC украинец Александр Гвоздик (16 побед, 13 из них — нокаутом) узнал дату и город, в котором состоится его следующий бой.

Поединок, в котором 31-летний украинец, последнее время проживающий в американском Окснарде, проведет добровольную защиту своего титула, пройдет 30 марта в Филадельфии (США). Соперник пока что официально не подтвержден, но, по данным американских СМИ, Александр сразится с чемпионом по версии IBO шведом Свеном Форнлингом (15 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение) и может объединить пояса в полутяжелом весе.

Уже после этого поединка Гвоздика ожидает обязательная защита, в которой его оппонентом станет Маркус Браун (23 победы, 16 из них — нокаутом). Напомню, в ночь на 20 января американец единогласным решением судей победил шведа Баду Джека, став временным чемпионом WBC и главным претендентом на основной пояс, которым владеет украинец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Гвоздик удостоены престижных наград по итогам 2018 года.

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