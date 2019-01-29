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Тариф "Энергоатома" не связан с формулой Роттердам+, — эксперт

15:14 29 января 2019   56
энергосети
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Председатель общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), президент ВОО «Энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко прокомментировал обращение «Энергоатома» в Антимонопольный комитет с требованием отменить формулу Роттердам+. В частности, эксперт сказал, что тариф на электроэнергию, производимую атомными станциями, не связан с данной формулой.

По мнению Котко, отмена методики или любая ее корректировка входит в полномочия НКРЭКУ, а не АМКУ. «Таких полномочий у Антимонопольного комитета нет. Это абсолютно точно», — заявил Котко.

Кроме того, отмена привязки цены угля к международным индексам не влияет напрямую на тариф «Энергоатома», который устанавливается регулятором отдельно.

«Я абсолютный сторонник, особенно когда речь идет о дефицитных в Украине ресурсах. Их стоимость должна формироваться на основе цен на мировых рынках. Здесь других подходов быть не может, если мы строим рыночную экономику. Если начинать здесь что-то подправлять, в этих законах, эти законы вообще, экономический закон, то до добра это не доведет. Он формулируется таким образом, что на дефицитном рынке импорт формирует цену внутреннего рынка. А любые попытки эти законы подправлять в так называемом ручном режиме к успеху нас не привели. Мы 25 лет здесь много таких поправок и новаций делали», — сказал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе руководитель Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский подал в Антимонопольный комитет жалобу на формулу Роттердам+.

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