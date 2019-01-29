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14-й чемпион мира по шахматам завершил карьеру
43-летний российский гроссмейстер Владимир Крамник официально объявил о завершении карьеры. О своем решении шахматист поведал на пресс-конференции, которая прошла в рамках супертурнира Tata Steel Chess, проходящего в голландском Вейк-ан-Зее.
«Решение о завершении карьеры я принял еще несколько месяцев назад и теперь, сыграв свой последний турнир, хочу объявить об этом официально. Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать все со своей стороны, будучи полностью вовлеченным в своё дело», — приводит слова гроссмейстера пресс-служба Tata Steel Chess.
Владимир начал заниматься шахматами в 11 лет, поступив в шахматную школу имени первого советского чемпиона мира Михаила Ботвинника. В 1991-м, в 16-летнем возрасте, стал международным гроссмейстером, начиная с 1993-го — участник претендентских турниров в борьбе за мировое первенство. В 2006 году, победив болгарина Веселина Топалова, стал 14-м чемпионом мира по шахматам. Правда, в статусе сильнейшего шахматиста мира россиянину, рост которого — 195 см (!), удалось продержаться лишь до 2007-го, когда он проиграл Вишванатану Ананду из Индии.
Примечательно, что родители Крамника — выходцы из Украины (отец и мать родились и учились во Львове, после чего переехали в Туапсе Краснодарского края, где и родился 25 июня 1975 года Владимир), а сам гроссмейстер женат на француженке Мари-Ло, в браке с которой родились дочь Дарья и сын Вадим.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уроженка Львова стала чемпионкой мира по шахматному блицу.
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