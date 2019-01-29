Катастрофические последствия варварской добычи песка в Днепре в районе Киева увидели из космоса

Наука и технологии

Малая академия наук Украины стала официальной участницей престижного проекта Евросоюза «Академии Copernicus». В нем участвуют ведущие научные центры Европы и других континентов, которые используют в своей работе снимки Земли из космоса, сделанные спутниками Европейского космического агентства Sentinel. Украина стала 37-й страной, учреждения которой получили статус участницы «Академии Copernicus».

Ученики МАН Украины сделали несколько исследований с использованием снимков из космоса. И выяснили, в частности, что площадь островов Днепра в пределах Киева меняется.

— Днепровские острова уменьшаются в размерах, главная тому причина — неконтролируемая добыча песка, — заявил «ФАКТАМ» автор этого исследования ученик 11 класса Русановского лицея (Киев) Алексей Малец (на фото). — Я использовал не только снимки из космоса, но и данные аэрофотосъемки, которая была выполнена в оккупированном Киеве в 1942 году. Так, площадь острова Гидропарк с 1942-го по 2017 год сократилась с 206 до 183 гектаров, острова Водников — с 70 до 55 гектаров. Столь же неутешительная картина по всем 16 островам в черте Киева. К тому же добыча песка приводит к высыханию островов и, соответственно, гибели на нем флоры и фауны, в том числе краснокнижной. Выход из ситуации — жесткий контроль за добычей песка и превращение островов в природные парки.

— Из-за добычи песка острова меняют свою форму, а их площадь сократилась в среднем на 15 процентов, — дополнила научный руководитель Алексея Мальца кандидат технических наук Ольга Томченко.

— В мае прошлого года мы подписали соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве в рамках проекта Copernicus, — заявил и. о. главы Государственного космического агентства Украины Владимир Михеев. — В рамках этого договора создаем национальный центр программы Copernicus, который упростит доступ заинтересованных организаций к космическим снимкам европейских спутников. Уже закуплено программное обеспечение и серверы, создана первая очередь хранилища цифровых снимков, сделанных спутниками Sentinel.

— Малая академия наук Украины участвует и в образовательной программе NASA: школьники из многих стран мира пишут заявки на фотоснимки интересующих их участков Земли, и астронавты, работающие на Международной космической станции, делают заказанные им фото, — рассказал президент центра ЮНЕСКО МАН Украины академик НАНУ Станислав Довгий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в промзоне Голосеевского района, напали на журналистов, которые собиралась снять сюжет о незаконной добыче песка. Люди, которые обеспечивали проезд грузовиков с нелегально добытым песком, жестоко избили членов съемочной группы и изрубили их машину топором.

Семерых подозреваемых в нападении Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест.

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