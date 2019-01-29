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Свитолина удивлена обвинениями со стороны Федерации тенниса Украины (фото)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, отреагировала на официальное заявление Федерации тенниса Украины, в котором отечественные функционеры утверждают, что 24-летняя одесситка якобы отказалась играть за сборную в матчах Кубка Федерации из-за незначительного вознаграждения.
«С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной, и это стандартная мировая практика, но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению, ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, по-видимому не услышала информацию о моей травме.
Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы, и мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации, но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усилить повреждение и крайне негативно отразиться на дальнейшем сезоне. Еще минимум неделю мне не рекомендовано тренироваться. Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать на этой ситуации лишний пиар", — написала теннисистка на своей странице в Facebook, прикрепив красноречивое фото.
* Элина Свитолина
К слову, известный теннисный меценат Юрий Сапронов, комментируя решение Элины не играть за сборную в предстоящих матчах, сказал, что «если Родина зовет — надо идти».
Напомню, что матчи Кубка Федерации, в котором женская сборная Украины встретится с командами Эстонии, Швеции и Болгарии, пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура. В составе «желто-синих» сыграют Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и Цуренко сохранили свои позиции в мировом женском рейтинге.
Фото Jimmie 48, Facebook Элины Свитолиной
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