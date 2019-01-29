Происшествия

Не исключен теракт: озвучены версии следствия по делу о катастрофе Су-27 под Житомиром

По факту крушения истребителя Су-27 в Житомирской области отрабатываются пять версий произошедшего, конкретные причины можно будет назвать после завершения экспертиз. Об этом на брифинге в Киеве во вторник, 29 января, заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

Напомним, в ходе учений в Житомирской области 15 декабря 2018 года разбился истребитель Су-27, летчик погиб. Погибший пилот был опытным военным летчиком и хорошо знал свою машину. Самолет принадлежит к числу самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении ВСУ, а в 2016 году авиадвигатели истребителя прошли капитальный ремонт.

«Сейчас в этом производстве еще продолжаются экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая — технические неисправности самого самолета, вторая — нарушение правил организации и управления полетов, третья — сложные погодные условия, четвертая — нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая — террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос — какова причина аварии», — подчеркнул Труба.

По словам Трубы, в этом производстве проведено почти 100 допросов, около 20 обзоров предметов и документов, обзоры места происшествия.

Напомним, в авиакатастрофе под Житомиром погиб 43-летний Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» ВВС ВСУ. Погибший был военным летчиком I класса, его общий налет на самолетах Л-39, МиГ-29 и Су-27 составлял 482 часа. В 2014 году он участвовал в АТО. Самолет упал на территории воинской части в районе населенного пункта Озерное. По предварительным данным, машина разбилась при заходе на посадку.

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