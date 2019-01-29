Готовы сражаться за Украину, но все должно быть честно, – отец Ястремской о теннисном скандале

Спорт

Следом за Элиной Свитолиной, которая отреагировала на официальное заявление Федерации тенниса Украины по поводу ее отказа выступать за сборную, высказались и представители второй «отказницы» — 18-летней Даяны Ястремской.

«Прочитав официальное заявление ФТУ, я оказался в небольшом шоке от увиденного. Согласен, что за Родину надо выступать, но путь к этим выступлениям лежит через нашу непрофессиональную федерацию. Мы действительно подтвердили свое участие еще до Нового года. Наше решение базировалось на том, что будет создана мощная команда, с привлечением сильнейших теннисисток, которая может выйти в Мировую группу. Также на наше согласие повлиял тот фактор, что каждый игрок, выступающий за сборную, имеет вход на Олимпиаду по данным рейтинга WTA. Мы очень хотели сыграть эту Олимпиаду (в 2020 году в Токио. — Авт.), для нас это было в приоритете.

Изначально оговаривалось, что Даяна сыграет два матча на Кубке Федерации, и она готова прилететь в Польшу сразу после завершения турнира в Хуахине — я еще не сдавал авиабилеты. Но, несмотря на договоренность, нам говорят, что дочь «сыграет столько, сколько скажут». Поверьте, никто и никогда не будет нам указывать, нас могут только попросить, потому что за все время выступлений мы ничего не получили от ФТУ, даже «спасибо» не услышали!

Мы готовы сражаться за Украину, и мы готовы поехать на этот Кубок Федерации, честно отыграть свои два матча, за которые мы договаривались. Но мы хотим, чтобы это было честно. Пока что вокруг нас только грязь и болото", — рассказал в интервью сайту btu.org.ua отец юной теннисистки Александр Ястремский.

* Даяна Ястремская с отцом

Также он поведал о несчастье, которое произошло в их семье после матча Даяны с Сереной Уильямс в третьем круге Australian Open: «Когда мы вернулись с Мельбурн-арены, наша мама, доставая бутылку с шампанским из сумки, разглядывала её, и в этот момент бутылка взорвалась. Марине были нанесены очень страшные повреждения, она могла полностью потерять зрение. В результате четырехчасовой операции удалось спасти глаз, но пока он не видит на сто процентов. Даяна хотела сняться с турниров в Хуахине и США, чтобы оставаться в больнице с мамой, но Марина, придя в себя, настояла на том, что нельзя отказываться ни в коем случае».

Директор агентства Top Five Management и агент теннисисток Стефан Гуров также обвиняет функционеров ФТУ в некомпетентности и безразличии к отечественным спортсменам. «Забавно видеть, что представители Федерации переходят на личности, пытаясь таким образом отвлечь внимание теннисной общественности Украины от своей некомпетентности. Что касается Свитолиной, то она планировала играть за сборную еще с прошлого года, и в случае с Элиной вопрос финансов не мог стоять ребром никоим образом и не был ключевым. Это абсолютная неправда. Правда в том, что есть травма, которая не дает возможности сыграть, и после консультаций с врачами Элина решила, что не хочет подводить команду. По Ястремской была договоренность, что она будет задействована только в двух игровых днях, но после отказа Свитолиной нам заявляют, что Даяна будет играть четыре матча, и решающую пару, если понадобится. Никто из ФТУ не поинтересовался состоянием теннисистки в связи с драмой, которая произошла в Мельбурне с ее мамой, никто не поддержал ее. Они ставят только ультиматумы! Тем не менее, несмотря на ситуацию, Даяна готова сыграть за сборную. Как видите, поспешные выводы федерации в очередной раз подчеркивают их некомпетентность и несогласованность в работе», — написал функционер на официальной странице своего агентства в Facebook.

* Стефан Гуров (справа) с Элиной Свитолиной

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный теннисный меценат Юрий Сапронов высказался об отказе Свитолиной играть за сборную Украины.

Фото Jimmie 48, btu.org.ua, tennisua.org

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