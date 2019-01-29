- 20:59 В Украине забили тревогу из-за критического состояния здоровья молодого узника Кремля
- 20:47 Нурмагомедов и Макгрегор получили длительные дисквалификации за драку
- 20:21 В Одессе парочка ушлых воров похитила из ночного клуба 30 шуб
- 20:16 Дыра в крыше, выбиты окна: боевики «ЛНР» обстреляли дома мирных жителей
- 20:07 Стране не нужны никакие новые курсы, как хотел бы Путин, — Луценко
- 19:49 Мать британских принцесс в полупрозрачном платье потусовалась с Памелой Андерсон и накричала на журналистов
- 19:45 В Подмосковье ученики 1 класса по приказу учителя били одноклассника
- 19:42 Тельцу стоит проявить инициативу, а Раку — признаться в любви самому себе: гороскоп на февраль
- 19:40 Лев решил подшутить над спящей львицей — и сильно об этом пожалел
- 19:33 Основной инстинкт Оли Поляковой: певица повторила знаменитую позу Шэрон Стоун
Я поддерживаю выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины, — Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты. Об этом он сообщил 29 января.
«Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице», — сказал мэр в видеообращении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.
По словам Кличко, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.
Как писали «ФАКТЫ», мэр столицы Кличко находится на обследовании в клинике в городе Санкт-Йоганн-ин-Тироль в Австрии, куда был доставлен из Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.
Виталий Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. Травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинский боксер перенес операцию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм