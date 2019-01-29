Я поддерживаю выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины, — Виталий Кличко

Политика

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты. Об этом он сообщил 29 января.

«Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице», — сказал мэр в видеообращении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

По словам Кличко, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Как писали «ФАКТЫ», мэр столицы Кличко находится на обследовании в клинике в городе Санкт-Йоганн-ин-Тироль в Австрии, куда был доставлен из Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.

Виталий Кличко получил травму спины в 2007 году, когда готовился к бою с американцем Джамилом Макклайном в Мюнхене. Травма возникла во время разминки. Бой с Макклайном был отложен, а украинский боксер перенес операцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter