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Стране не нужны никакие новые курсы, как хотел бы Путин, — Луценко
29 января на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», на котором Петр Порошенко заявил о выдвижении кандидатом на второй президентский срок, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал украинцев не менять курс, не возвращаться назад, а голосовать за сохранение сильной европейской Украины.
«Стране не нужны новые курсы. Ни шагу назад, как хотел бы Путин, только вперед. Призываю всех голосовать за сохранение сильной европейской Украины», — сказал генпрокурор.
Он отметил, что закон запрещает ему как генпрокурору агитировать за кандидатов в президенты. Поэтому он агитирует за свободную демократическую Украину, где закон один для всех.
«Я никогда не боялся взять ответственность за свою страну и сегодня я не имею права уклониться от очередного боя за Украину… Я имею право предупредить о цене предательства. Эта цена не 13 лет для Януковича. Цена измены должна быть известна всем, кто думает голосовать только за себя, отбросив национальный интерес», — сказал Юрий Луценко.
Напомним, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене бывшего президента Януковича, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что состоялся суд не только над Януковичем, но и над Путиным. Генпрокурор напомнил, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса Россией прикрывалась письмом бывшего президента.
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