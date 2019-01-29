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Украинские военные готовят новый проход через Керченский пролив: обнародованы детали
Украина готовит новый проход военных кораблей по Керченскому каналу. Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
«Во-первых, это не надо привязывать к выборам, во-вторых, я скажу, что такой проход готовится. Есть даже предварительные сроки», — заявил он.
При этом замминистра не уточнил конкретных сроков нового прохода.
«Мы будем ходить обязательно, так как согласно всех законов, а также соглашения о совместном использовании Азовского моря, там должно быть обеспечено Российской Федерацией свободное судоходство наших военных кораблей. Поэтому я думаю, что обязательно это (проход украинских военных кораблей. — Авт.) будет продолжено», — заявил Гримчак.
Политик высказал уверенность, что сейчас Россия не пойдет на эскалацию в Азовском море и украинские корабли смогут пройти без проблем.
«Если наши военные корабли сейчас пойдут через Керченский пролив, то они пройдут без помех. Я объясню, потому что эта агрессия, которая имела место, она очень навредила в ее (России. — Авт.) проектах. Имеется в виду „Северный поток-2“, и между прочим после этой агрессии для наших кораблей и вообще против нашего государства тут же разблокировали Керченский пролив», — заявил чиновник.
Как писали «ФАКТЫ», ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что несмотря на недавнюю агрессию России, захватившей в плен украинских моряков, корабли ВМСУ продолжат ходить через Керченский пролив из Азовского в Черное море и обратно. При этом на корабли будут приглашаться представители ОБСЕ и других международных организаций.
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