Курс гривни к евро и доллару продолжает расти

Деньги

Вот уже вторую неделю гривня неуклонно укрепляется. Так, на 30 января Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 27,77 грн. Таким образом, только с понедельника, 28 января, гривня подорожала на 5 копеек, в течение прошлой недели курс доллара снизился на 7 копеек, а с начала января — на 69 копеек.



— На минувшей неделе, с прошлого вторника, на валютном рынке сложилась не самая стандартная ситуация. На межбанке курс доллара к гривне за неделю стабилизировался, и даже немного вырос, на других сегментах рынка он снизился на 0,5—0,6 процента, — рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Так, спрос — предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменились за это же время с 27,760—27,800 грн до 27,775—27,800 (плюс 0,1 процента). Средние курсы покупки—продажи наличного доллара в банках просели с 27,73—27,98 грн до 27,58—27,83 (минус 0,5—0,6 процента). На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса валюты США. Доллар на межбанке может торговаться около 27,7 грн, а наличный доллар в банках — по 27,4—27,7 грн.

Финансисты констатируют, что с 21 по 25 января Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов, что в пять раз выше, чем на предшествующей неделе. Регулятор при этом валюту не продавал. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 106 млн долларов. Эти покупки, во-первых, позволяют пополнить международные резервы, а, во-вторых, сдерживают гривню от излишне быстрого укрепления, что подрывало бы конкурентоспособность украинской экспортной продукции на внешних рынках.

— Межбанк 30 января может стартовать в рамках 27,75—27,80 грн, — прогнозирует начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. — Если иностранцы приобретут крупные партии гривневых облигаций внутреннего государственного займа, то мы увидим крупные партии конвертации доллара, и курс может быстро перейти в область 27,70 грн за доллар. Дополнительные валютные продажи также могут обеспечивать и украинские компании, которые готовятся к налоговому периоду и выплате зарплаты персоналу.

Наличный доллар дешевеет очень заметно. На 30 января в кассах банков и обменниках средний курс колебался в рамках 27,69—27,73 грн. Финансисты не исключают, что до конца недели наличный доллар может еще подешеветь.

Вместе с долларом дешевеет и евро. На 30 января Нацбанк определил стоимость европейской валюты на уровне 31,72 грн. То есть за неделю евро подешевел на 8 копеек, а с 1 января евро курс просел на 30 копеек. В обменных пунктах за прошедшую неделю цены на евро снизились в среднем на 10—12 копеек: покупка — по 31,40—31,56 грн, продажа — по 31,63—31,80 грн.

Стоит напомнить, что вскоре украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют, но и в почтовых отделениях. Ранее финансовый аналитик прогнозировал умеренный рост курса доллара. А согласно исследованию «Индекс Биг-Мака» от журнала The Economist реальный курс украинской валюты по покупательной способности должен находиться у отметки 9,68 грн за доллар

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