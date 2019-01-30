В Киеве показательно проучили наглого «героя парковки» (фото)

Происшествия

Жители столицы решили в очередной раз наказать любителя парковаться в непредусмотренных для этого местах. Об этом пишет информационный ресурс «Киев Оперативный».

«Пешеходы своеобразно наказали водителя #Ford, который припарковался на пешеходной зоне по улице Руденко, 6А», — говорится в сообщении на Facebook-странице издания.

Рядом с постом приводится фото, на котором видно, как на припаркованную машину высыпали громадную гору мусора и различного рода бытовых отходов.

Комментарии под постом традиционно разделились на сторонников и противников подобных акций.

«Будем учить, чего уж там», «А потом орут везде что их не любят…», «В этом месте переход перекрестка и сделан съезд для людей с ограниченными возможностями, да и в принципе люди с детскими колясками едут… Хуже дело, когда несколько таких дебилов вплотную становятся и только боком», «Таких уродов надо учить уже материально, или физически! Если за столько лет не пришло культурное воспитание, то значит, как в армии- через руки и ноги!!», — пишут те, кто придерживается точки зрения «таких горе-водителей нужно наказывать».

В то же время нашлось и немало противников подобного рода наказаний.

«Здесь из-за чего сыр-бор? Живу на Мишуги, рядом, прекрасно знаю это место — пешеходный переход один, он чуть дальше, где остановка на фото, и проходу Форд не мешает абсолютно. Проездам машин — тоже. Так что мусорорассыпатели в этой ситуации просто м. ки тупорылые», — пишет одна из пользовательниц.

Противники «мусорного воспитания» указывают на бессмысленность подобных «наказаний».

«Водитель мусор стряхнул и поехал дальше, а мусор 100% так и остался лежать, додики. Спасибо за „чистый“ город», «И чем они отличаются от этого водителя? А мусор кто будет убирать? Водила сел и поехал», «Пожалейте дворников», «Надо как-то более локально. А то вышло что справедливым наказанием несправедливо намусорили», «Тільки куча мусору. Інше діло, якби колеса спустили», «Потом эти же пешеходы будут кудахтать „Це Європа“, грязно им будет потому что. Они не лучше водителя…»,— отмечают они.

Один из радикально настроенных комментаторов предлагает наказывать не водителей, а копов, которым все «по барабану».

Общим итогом обсуждения стало предложение о том, что бороться с автохамами нужно европейскими методами — вызывая эвакуатор, а не занимаясь самосудом.

«В цивилизованных странах вызывают эвакуатор. А мы как дикари», «Эвакуатор — хороший учитель», «Эвакуатор онли!», — призывают они.

Возможно, в будущем именно этот метод борьбы с нарушителями и станет наиболее приемлемым на улицах нашей страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в центре Киева оригинально наказали наглого «героя парковки». В частности, водитель припарковал свой автомобиль прямо посреди тротуара, перед зданием ресторана, заняв всю пешеходную зону. Возмущенные такой «парковкой» горожане высказали свое мнение о водителе прямо на лобовом стекле автомобиля, написав там оскорбительное слово.

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