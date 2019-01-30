Александра Македонского признали мертвым по ошибке, — ученые

Наука и технологии

Ученые из британского Dunedin School of Medicine провели исследование обстоятельств смерти великого полководца древности Александра Македонского и пришли к выводу, что он стал жертвой редкого неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре, которое проявляется у больных в виде параличей. Об этом пишет «Медикфорум».

Ученые полагают, что в течение 6 дней Македонский оставался полностью парализованным, но не мертвым, и все это время его подданные готовились к проведению погребальных процедур.

Исследователи называют смерть Александра Македонского самым примечательным случаем псевдотанатоса или ложного диагноза смерти. Другими словами, он скончался через 6 дней после того, как его объявили умершим.

Исследователи считают, что Македонский заразился бактерией кампилобактером, очень распространенной в то время, которая и спровоцировала синдром Гийена-Барре. Именно он объясняет жар и боли в животе. Синдром неизлечим и в тяжелых случаях приводит к смерти, а современные средства терапии направлены на восстановление деятельности нервной системы.

Напомним, что 32-летний царь Македонии, которому удалось покорить половину обитаемой на тот момент территории Старого Света, скончался в возрасте всего 32 лет, причем это произошло буквально за считанные дни. Отличавшийся крепким здоровьем и завидным жизнелюбием Александр Македонский, по воспоминаниям историков, буквально сгорел по необъяснимым причинам.

К сегодняшнему дню историкам известны пять различных рассказов о том, при каких обстоятельствах Александр Македонский скончался в 323 году до нашей эры в Вавилоне, и все не от непосредственных свидетелей. Свидетельства противоречат друг другу. Так, согласно одному рассказу Александр Македонский умер, подробно рассказав своим генералам, кому он оставляет империю. Но в другом рассказе царь умирает внезапно, не произнеся ни слова о своих планах и наследниках, быстро впав в кому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после долголетних неудачных поисков исследователи обнаружили на греческом острове Тасос гробницу Александра Великого (Македонского) и Ковчег Завета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter