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Александра Македонского признали мертвым по ошибке, — ученые
Ученые из британского Dunedin School of Medicine провели исследование обстоятельств смерти великого полководца древности Александра Македонского и пришли к выводу, что он стал жертвой редкого неврологического расстройства под названием синдром Гийена-Барре, которое проявляется у больных в виде параличей. Об этом пишет «Медикфорум».
Ученые полагают, что в течение 6 дней Македонский оставался полностью парализованным, но не мертвым, и все это время его подданные готовились к проведению погребальных процедур.
Исследователи называют смерть Александра Македонского самым примечательным случаем псевдотанатоса или ложного диагноза смерти. Другими словами, он скончался через 6 дней после того, как его объявили умершим.
Исследователи считают, что Македонский заразился бактерией кампилобактером, очень распространенной в то время, которая и спровоцировала синдром Гийена-Барре. Именно он объясняет жар и боли в животе. Синдром неизлечим и в тяжелых случаях приводит к смерти, а современные средства терапии направлены на восстановление деятельности нервной системы.
Напомним, что 32-летний царь Македонии, которому удалось покорить половину обитаемой на тот момент территории Старого Света, скончался в возрасте всего 32 лет, причем это произошло буквально за считанные дни. Отличавшийся крепким здоровьем и завидным жизнелюбием Александр Македонский, по воспоминаниям историков, буквально сгорел по необъяснимым причинам.
К сегодняшнему дню историкам известны пять различных рассказов о том, при каких обстоятельствах Александр Македонский скончался в 323 году до нашей эры в Вавилоне, и все не от непосредственных свидетелей. Свидетельства противоречат друг другу. Так, согласно одному рассказу Александр Македонский умер, подробно рассказав своим генералам, кому он оставляет империю. Но в другом рассказе царь умирает внезапно, не произнеся ни слова о своих планах и наследниках, быстро впав в кому.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после долголетних неудачных поисков исследователи обнаружили на греческом острове Тасос гробницу Александра Великого (Македонского) и Ковчег Завета.
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