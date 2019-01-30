Улыбочка, снимаю: в NASA показали «селфи» марсохода Curiosity

Наука и технологии

В январе текущего года сотрудники NASA получили от марсохода Curiosity серию из 57 снимков, которые после обработки объединили для создания «селфи» устройства. Об этом говорится в сообщении на сайте американского агентства.

Все снимки были сделаны 15 января с помощью камеры MAHLI, установленной на роботизированной руке. В середине фото внизу изображения виден камень, который пробурил марсоход.

«Селфи» стало прощальным фото, который ровер сделал на хребте Веры Рубин, который изучал с 2017 года. В частности, в декабре прошлого года марсоход пробурил 19 углублений в регионе под названием Рок Холл.

Curiosity покинул хребет и отправился в другой регион, в котором находятся глиняные отложения. По мнению исследователей, их изучение позволит больше узнать об озерах, которые помогли сформировать нижние слои горы Шарп.

Напомним, что в сентябре прошлого года в NASA заявили о том, что обнаружили другой марсоход — Opportunity, связь с которым была потеряна за два месяца до этого.

В свою очередь, европейцы заявили в июле, что впервые обнаружили свидетельства наличия на Марсе воды в жидком состоянии. Радар Marsis, установленный на межпланетной станции «Марс-экспресс» нашел у южного полюса планеты озеро диаметром около 20 км. Оно скрыто под толстой ледяной шапкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», NASA успешно посадило на Марс исследовательский зонд InSight, запущенный специалистами. Он сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты.

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