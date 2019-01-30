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Спорт

18-летняя Ястремская сыграет за сборную Украины в Польше

9:30 30 января 2019   194
Даяна Ястремская
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, впервые вошедшая в топ-50 мирового рейтинга (47-е место), поможет нашей национальной команде в матче Кубка федерации в польском городе Зелена-Гура, где соперницами «желто-синих» будут Эстония, Швеция и Болгария.

Об этом стало известно после дополнительных переговоров между представителями Федерации тенниса Украины и отцом теннисистки (ранее между ними возник конфликт). «Все недоразумения убраны. Ястремская выразила искреннее желание сыграть в матче и приложить все усилия, чтобы национальная команда отпраздновала победу», — говорится на странице ФТУ в Facebook.

Таким образом, честь Украины на турнире в Польше будут отстаивать Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок. Первая ракетка нашей страны Элина Свитолина не поможет сборной из-за травмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина удивлена обвинениями со стороны федерации.

Фото ФТУ

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