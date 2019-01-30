Спорт

Интерпол задержал украинского чемпиона мира по подозрению в убийстве (фото)

23-летний украинский кикбоксер Вадим Оленчик был задержан днем во вторник, 29 января, в российском Санкт-Петербурге сотрудниками Международной организации уголовной полиции (Интерпол). С конца 2017 года спортсмен находился в международном розыске в деле об убийстве человека, которого нашли задушенным после отдыха вместе с Оленчиком в ночном клубе, и угоне автомобиля Audi A4 в октябре 2017-го Киеве.

«Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик, 1995 года рождения, который находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины („Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений“), части 1 статьи 289 УК Украины („Незаконное завладение транспортным средством“)», — рассказали агентству Интерфакс в правоохранительных органах.

* Задержанный Вадим Оленчик. Фото — Фонтанка.ру

Подозреваемого удерживают в дежурной части одного из районов Санкт-Петербурга, правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании.

Добавлю, что Вадим Оленчик дважды выигрывал чемпионат мира, один раз чемпионат Европы, еще пять раз становился чемпионом Украины по тайскому боксу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского боксера-чемпиона обвинили в избиении девушки.

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