В Украине втрое снизили нормы потребления газа: что будет с ценами на «коммуналку»

Деньги

Похоже, ситуация с завышенными суммами за газ в платежках, которые получили около трех миллионов семей, чье жилье не оборудовано приборами учета, вскоре разрешится. В правительстве приняли решение вновь установить более низкие нормы потребления газа. Правда, пока не ясно, вернут ли деньги людям, которые уже заплатили по завышенным счетам.

Напомним, что в январе жильцы квартир и домов, не оборудованных счетчиками, получили счета за газ в три раза выше предыдущих. В частности, если в платежках от «Киевгаза» за ноябрь норма потребления голубого топлива на трех человек, прописанных в квартире, составляла 9,9 куб. м, то в декабрьских норма для этой же квартиры выросла до 29,4 куб. м. Соответственно, и плата увеличилась с 84,63 до 251,38 грн. Кроме того, во многих регионах облгазы начали насчитывать потребителям неизвестно когда накопившиеся долги.

Такая проблема возникла после того, как Верховный суд Украины удовлетворил иск газовых компаний к правительству и по формальным причинам признал недействительным постановление Кабмина от 2016 года, которым были в три раза снижены устаревшие, еще советские нормы потребления газа. После такого судебного решения поставщики газа быстро выставили населению счета по старым нормам. В результате при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения людям пришлось оплачивать 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа 8,55 грн за кубометр. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды необходимо было оплатить 18,3 куб. м в месяц на человека, это 156,47 грн. А если есть газовая плита и колонка, то 23,6 куб. м на человека, то есть 201,78 грн. Таким образом, для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения, на 168 грн, 311 грн и на 402 грн.

Естественно, такое резкое повышение расходов на газ вызвало широкий общественный резонанс. Люди требовали от правительства восстановить справедливость. Ведь в современных условиях, когда большинство квартир и домов оборудованы различными водонагревательными приборами и бытовой техникой, реальный расход газа в несколько раз ниже, чем это было 20−30 лет назад, когда устанавливались нормы потребления, вновь возвращенные по решению суда.

Поэтому 30 января на заседании правительства было принято новое постановление о нормах потребления газа.

«Мы возвращаемся к норме, когда было 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Даже снижаем эту норму до 3,29 кубометра. Таким образом, люди будут платить справедливую цену, а не завышенную. Оплачивать справедливый объем, а не завышенный», — заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом премьер подчеркнул, что Кабинет министров не пойдет на поводу у газовых компаний, и призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления за газ.

Стоит отметить, что уберечь себя от таких коллизий люди могут одним способом: установив газовый счетчик в своем доме или квартире. Причем согласно законодательству поставщики должны проводить такие работы бесплатно. Более того, эту обязанность газовщиков даже подтвердил суд. Недавно Большой палатой Верховного суда Украины при рассмотрении спора жителя многоквартирного дома с ПАО «Криворожгаз» было принято решение, что поставщик обязан за свой счет установить в квартире истца прибор учета газа.

Свою позицию суд объяснил тем, что, согласно нормам Закона «О коммерческом учете газа», «усматривается обязанность установления соответствующими субъектами хозяйствования — газораспределительными организациями — счетчиков для такой категории потребителей, как население, в виде приборов учета природного газа, позволяющих определять объемы потребления газа каждым отдельным потребителем. При этом такие потребители не обязаны находить источники финансирования указанных приборов и работ, поскольку соответствующее финансирование уже заложено в тариф на оплату потребленного газа», — говорится в заключении Верховного суда.

Однако в реальности добиться бесплатной установки счетчиков не так-то просто. Возможно, поэтому правительство приняло еще одно важное решение.

«Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, когда газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли. А те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходим простой учет. Значит, нам нужны счетчики. Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из решений, которые мы сегодня принимаем, станет рекомендация для НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными счетчиками. Более того, в постановлении есть пункт, чтобы Министерство экономики учло деньги, которые будут использованы «Нафтогазом» на установку счетчиков, в финансовом плане «Нафтогаза», — сообщил Владимир Гройсман.

Как это все будет работать, пока не ясно, так как текст принятого постановления еще никто не видел. Да и в силу оно вступит только после подписания, регистрации в Минюсте и официальной публикации. А на это может уйти от нескольких дней до нескольких недель. Тем временем открытым остается вопрос, вернут ли деньги тем украинцам, которые уже успели оплатить счета по завышенным нормам потребления. Но об этом «ФАКТЫ» расскажут в следующих статьях.

Кстати, если человек решит не дожидаться бесплатной установки газового счетчика, он может сделать это за свои деньги. Но тогда ему нужно знать четкую последовательность действий по оформлению технического задания, установке и последующему введению в эксплуатацию газового счетчика. Оборудование квартиры прибором учета газа будет стоить от 5 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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