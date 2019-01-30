Мошенники под видом "волонтеров" пытались бесплатно получить конфискат

Происшествия

Во Львовской области сотрудники СБУ разоблачили мошенников, которые под видом волонтеров, помогающих подразделениям Объединенных сил на Донбассе, пытались завладеть конфискованными таможней товарами.

Напомним, сотрудники спецслужбы обнаружили в Константиновке Донецкой области схрон с военными средствами поражения. Тайник был обустроен в одном из гаражей, который находился неподалеку жилых домов и школы.

Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей Киевской области и гражданин России подделали документы на бесплатные поставки продукции якобы для нужд воинских частей, расположенных в Донецкой области.

На основании «подделки» дельцы пытались присвоить товары, в частности, посуду и одежду, ранее конфискованные подразделением ГФС за незаконное перемещение через государственную границу.

Правоохранители задержали злоумышленников на территории одного из складских помещений государственной исполнительной службы, когда те отгружали «конфискат» на сумму почти триста тысяч гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения мошенникам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ рассказали, как представители российских спецслужб пытались завербовать двух военнослужащих ВСУ, имевших доступ к секретным документам, во время их пребывания в личных целях на оккупированном Донбассе и посещения российских консульств в Украине.

На днях СБУ обнародовала имена и фамилии российских наемников, которые «защищали» мир в Судане. Среди наемников ЧВК «Вагнера» есть и те, которые убивали на украинском Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter