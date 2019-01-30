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Оперативник СБУ и командир воинской части крышевали контрабанду сигарет в зоне ООС
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Северодонецке (Луганская область) оперативника военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей операции Объединенных сил во время получения ними взятки в размере 2500 долларов США.
Деньги украинским военнослужащим заплатили за предоставление «зеленого коридора» при переправке больших партий контрабандных сигарет российского производства из оккупированного Донбасса на контролируемую территорию Украины.
Как сообщают в ГБР, майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении «в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о контрабанде сигарет, в схемах которой участвует одесский криминалитет и российские спецслужбы в Крыму.
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