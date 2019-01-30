Происшествия

Оперативник СБУ и командир воинской части крышевали контрабанду сигарет в зоне ООС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Северодонецке (Луганская область) оперативника военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей операции Объединенных сил во время получения ними взятки в размере 2500 долларов США.

Деньги украинским военнослужащим заплатили за предоставление «зеленого коридора» при переправке больших партий контрабандных сигарет российского производства из оккупированного Донбасса на контролируемую территорию Украины.

Как сообщают в ГБР, майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении «в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о контрабанде сигарет, в схемах которой участвует одесский криминалитет и российские спецслужбы в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter