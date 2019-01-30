- 19:23 «Холостяк-9»: скандалы начались уже на первой вечеринке
- 19:20 Страдавшая анорексией и весившая 29 килограммов британка начала есть и превратилась из скелета в красотку
- 19:18 Расстрел в Николаеве: момент убийства попал на видео (видео 18+)
- 19:18 Ани Лорак нарвалась на критику за слишком смелый образ
- 18:54 В правительстве приняли важное решение по переселенцам и женам военнослужащих
- 18:45 Медреформа сделала медицину недоступной для людей, — Тимошенко
- 18:29 В киевском метро произошла давка из-за айфона
- 18:14 В Одессе повышают туристический сбор
- 18:14 ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты популярного юмориста, бывшего силовика и скандального политика
- 18:12 Избитая боксером-чемпионом модель намерена отсудить 8 миллионов долларов
В Киеве полиция начала охоту на грузовик-убийцу (фото)
В Киеве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе фура сбила пожилую женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, а водитель грузовика скрылся. В городе введен план «Перехват».
Как сообщает «Киев Оперативный», по подозрению в смертельном ДТП ищут грузовик DAF с номерами CB4744AI.
ДТП случилось поблизости от нескольких остановок общественного транспорта. Пострадавшая, скорее всего, попала под грузовик, когда пыталась перейти дорогу. Из-за скользкой дороги и сгруженного на обочину снега, женщина оказалась в опасной близости от проезжей части.
Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам свидетелей, фура зацепила женщину и отдавила той ногу. Тяжелая травма не оставила пострадавшей шансов.
Напомним, в Киеве на дорогах в ближайшие два дня будет опасно из-за гололедицы. По прогнозам, оттепель затянется до 5 февраля, а затем снова ударят морозы.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 741 мм