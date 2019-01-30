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Происшествия

В Киеве полиция начала охоту на грузовик-убийцу (фото)

17:35 30 января 2019   573
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе фура сбила пожилую женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, а водитель грузовика скрылся. В городе введен план «Перехват».

Как сообщает «Киев Оперативный», по подозрению в смертельном ДТП ищут грузовик DAF с номерами CB4744AI.

ДТП случилось поблизости от нескольких остановок общественного транспорта. Пострадавшая, скорее всего, попала под грузовик, когда пыталась перейти дорогу. Из-за скользкой дороги и сгруженного на обочину снега, женщина оказалась в опасной близости от проезжей части.

Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам свидетелей, фура зацепила женщину и отдавила той ногу. Тяжелая травма не оставила пострадавшей шансов.

Напомним, в Киеве на дорогах в ближайшие два дня будет опасно из-за гололедицы. По прогнозам, оттепель затянется до 5 февраля, а затем снова ударят морозы.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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