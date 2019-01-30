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Происшествия

"Дело Зайцевой": в суде сделано важное заявление

18:07 30 января 2019   646
зайцева дронов
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевском районном суде Харькова, где слушается дело о самом резонансном ДТП 2017 года с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, состоялся прорыв. Судья Виктор Попрас объявил о завершении стадии допроса экспертов и о переходе к судебным дебатам.

Судья объявил, что дебаты начнутся 6 февраля 2019 года в 14.00 и ориентировочно затянутся на несколько дней. В дебатах может участвовать в том числе и потерпевшая сторона — семьи погибших, пострадавших и их представители.

Представители обвинения не возражали против даты 6 февраля. Адвокат подсудимой Зайцевой Юлия Козырь заявила, что их устроит дата 6 или 11 февраля.

Судебные дебаты — одна из завершающих стадий судебного заседания. После дебатов процедура предусматривает выступление подсудимых и оглашение приговора.

Напомним, ДТП в Харькове случилось 18 октября 2017 года. Возле пешеходного перехода автомобиль Lexus Алены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова и выехал на тротуар. Там были насмерть сбиты пять пешеходов, еще одна пострадавшая скончалась в больнице. На скамье подсудимых двое водителей. Дело слушается в суде с февраля 2018 года.

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