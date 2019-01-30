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Спорт

Избитая боксером-чемпионом модель намерена отсудить 8 миллионов долларов (фото)

18:12 30 января 2019   349
Избитая боксером-чемпионом модель намерена отсудить 8 миллионов долларов (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Стало известно имя девушки, избитой российским боксером-полутяжеловесом Сергеем Ковалевым (32 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья) на вечеринке, прошедшей еще в июне 2018 года в городе Биг-Бэр (штат Калифорния).

Ею оказалась 40-летняя американская модель Джэйми Фронтц, известная также по сериалу «Жестокие игры». Джэйми призналась, что это именно она стала жертвой Ковалева, и теперь настроена серьезно наказать боксера. В частности, адвокаты девушки подали судебный иск на 8 миллионов долларов, а в случае, если вина россиянина будет доказана, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

«Я слышала, он в социальных сетях отрицает, что ударил меня по лицу. Интересно, откуда у меня тогда взялись разбитый нос, открытая рана на лице, сотрясение и травма позвоночника после того, как он стоял в метре от меня в моей гостиной. Он был очень разъярен моим отказом в сексе, настолько, что ударил мою собаку. И у меня есть свидетель, который все видел. Неплохая попытка, Крашер. К счастью, его судят за нападение, и я подала на него иск на $ 8 млн. Так что тем или иным образом правда выйдет наружу. К сожалению, я слишком хорошо знаю, что чувствуешь, когда Сергей Ковалев бьет тебя по лицу. Только меня он бил без перчатки», — написала Фронтц на своей странице в Instagram.

* Джэйми Фронтц

Напомню, что 35-летний Ковалев, готовящийся к бою-реваншу с колумбийцем Элейдером Альваресом, который пройдет 2 февраля в Техасе (США), был задержан полицией и уже предстал перед судом, полностью отрицая свою вину. Следующее судебное заседание назначено на март.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда «Барселоны» сломал нос известному певцу и пришел извиняться с пистолетом.

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