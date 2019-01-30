Экс-главе "Укркосмоса" объявили о подозрении в многомиллионной афере

Происшествия

В деле о многомиллионной афере в «Укркосмосе», из-за которой сорвался запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», появился третий подозреваемый. Им стал бывший руководитель «Укркосмоса». До этого в поле зрения следствия попали бывший внештатный советник гендиректора «Укркосмоса» и физлицо-посредник.

Дело о махинациях в «Укркосмосе» расследуется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Бывший руководитель ГП «Укркосмос» подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, схема по выводу средств из «Укркосмоса» действовала в течение 2011−2017 годов. За границу были выведены 8,2 млн долларов, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш». Кредит был выдан Канадой под гарантии правительства Украины. В НАБУ считают, что деньги в итоге оказались на Кипре, на счетах компании внештатного советника. Тем временем Украине предстоит выплачивать канадский кредит, взятый госпредприятием.

Напомним, бывший внештатный советник руководителя «Укркосмоса» был задержан в декабре 2018 года. Его подозревают в присвоении и растрате имущества и в отмывании средств. С 30 января 2019 года к инкриминируемым статьям добавилась новая — об организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter