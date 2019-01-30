СБУ перехватила под Одессой 250 нелегальных карабинов (фото)

Происшествия

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с коллегами из СБУ разоблачили и блокировали ввоз и сбыт на территории Украины огнестрельного оружия.

«Группа лиц, используя субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Нацполиции, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами, наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через границу в зоне деятельности Одесской таможни, — сообщили в Государственном бюро расследований. — Делалось это с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержимом отправления».

В ведомстве привели пример противоправной деятельности. В конце января на Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 единиц оружия — «карабин Скорпион», которые не соответствовали требованиям государственного стандарта (ГОСТ) и не могли быть перемещены через государственную границу.

«С целью легализации указанного оружия представителем предприятия-заказчика с участием инспектора таможни отобраны образцы, которые по предварительной договоренности направлены в частную мастерскую для их переработки и приведения к нормам ГОСТ, — рассказали в ГБР. — После этого упорядоченные образцы должны были быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как „карабинов охотничьих“, соответствующих ГОСТ, для реализации на территории Украины».

Отмечается, что при проведении обыска автомобиля «курьера» следователи изъяли образцы оружия, документы и денежные средства в сумме 35 тысяч долларов, 1800 евро и 175 тысяч гривен.

Расследование проходит под процессуальным руководством соответствующего департамента Генеральной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ.

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