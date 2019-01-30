- 0:55 Холодницкий назвал вероятную дату создания Антикоррупционного суда
- 0:34 Ульяна Супрун скоро уедет из Украины: астролог Влад Росс сделал интересный прогноз
- 23:50 Без срочной операции умрет: отец Павла Гриба рассказал о новой опасности для здоровья сына
- 23:36 Демарш постпреда ЕС: европейцы требуют немедленно освободить украинских моряков
- 23:15 Дорога к Крымскому мосту "расползается": обнародованы секретные документы
- 23:12 Николаевский стрелок был должен своим жертвам 40 тысяч долларов: подробности трагедии
- 22:47 СБУ перехватила под Одессой 250 нелегальных карабинов
- 22:29 В День святого Валентина жениться в Киеве можно будет до полуночи
- 22:24 Тихий ужас: именитая «Рома» пропустила в матче Кубка Италии семь мячей
- 22:15 Пробки обеспечены: на Южном и Северном мостах Киева ограничивают движение транспорта
СБУ перехватила под Одессой 250 нелегальных карабинов (фото)
Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с коллегами из СБУ разоблачили и блокировали ввоз и сбыт на территории Украины огнестрельного оружия.
«Группа лиц, используя субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Нацполиции, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами, наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через границу в зоне деятельности Одесской таможни, — сообщили в Государственном бюро расследований. — Делалось это с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержимом отправления».
В ведомстве привели пример противоправной деятельности. В конце января на Одесскую таможню из Чехии прибыло 250 единиц оружия — «карабин Скорпион», которые не соответствовали требованиям государственного стандарта (ГОСТ) и не могли быть перемещены через государственную границу.
«С целью легализации указанного оружия представителем предприятия-заказчика с участием инспектора таможни отобраны образцы, которые по предварительной договоренности направлены в частную мастерскую для их переработки и приведения к нормам ГОСТ, — рассказали в ГБР. — После этого упорядоченные образцы должны были быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как „карабинов охотничьих“, соответствующих ГОСТ, для реализации на территории Украины».
Отмечается, что при проведении обыска автомобиля «курьера» следователи изъяли образцы оружия, документы и денежные средства в сумме 35 тысяч долларов, 1800 евро и 175 тысяч гривен.
Расследование проходит под процессуальным руководством соответствующего департамента Генеральной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на чердаке дома в Торецке нашли внушительный арсенал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 742 мм