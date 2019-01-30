Николаевский стрелок был должен своим жертвам 40 тысяч долларов: подробности трагедии

Происшествия

Трагедия в Николаеве возле здания Ленинского райсуда, где была расстреляна супружеская пара, случилась после того, как суд вынес решение по имущественному спору. Судились потерпевшие, супруги из Николаева, и одессит Герасим Багирянц. Как сообщил на своей странице в соцсети народный депутат Антон Геращенко, речь шла об одолженных 10 лет назад у будущих жертв 40 тысячах долларов, которые одессит не хотел отдавать. А суд обязал его это сделать с процентами.

После этого ответчик Багирянц из карабина «Сайга» хладнокровно расстрелял оппонентов, когда они беседовали со своим адвокатом. Сначала выстрелил мужчине в живот, а затем несколько раз в женщину, которая пыталась убежать. Женщина скончалась на месте, мужчина — в карете скорой помощи. Погибшим было 58 и 60 лет

В то же время, издание «Новости-N» со ссылкой на свои источники сообщило, что судебное разбирательство шло длительное время, за которое Багирянц успел купить два дома своим сыновям и оформить дарственные. О признании их недействительными и шла речь в Ленинском суде, который принял решение в пользу николаевцев и открыл путь для продажи этой недвижимости в счет долга.

Также стало известно, что после убийства двух человек стрелок о чем-то поговорил с присутствовавшем на месте преступления сыном, после чего тот уехал на микроавтобусе. Сам же Багирянц вместе с карабином сел на порог суда и сдался приехавшей полиции. Он признался, что охотник, и у него есть разрешение на владение карабином.

Второго соучастника преступления, который скрылся на автобусе, полицейские задержали, когда тот пересек Варваровский мост в направлении Одессы. Сопротивления он не оказал.

За совершенное убийство подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Шокирующее преступление взбудоражило соцсети. Наряду с самим преступлением пользователи оживленно обсуждают тему возможного свободного владения оружием.

«Сайга» — охотничий карабин на базе автомата Калашникова. Этот карабин разрешен для владения гражданскими лицами. Является оружием летального действия. Неужели нужно разрешить желающим владение еще и остальными видами огнестрельного оружия? Что тогда может начаться в стране?«

«Когда закончится этот беспредел со стрельбой и взрывами на наших улицах?» — пишут жители Николаева в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что посреди улицы в Днепре расстреляли внедорожник. А в Закарпатской области 41-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону толпы людей рядом с круглосуточным магазином.

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