Спорт

Слезы тренера: матч «Нанта» остановили на 9-й минуте в память о Сале (фото, видео)

Поединок чемпионата Франции между «Нантом» и «Сент-Этьеном» (1:1) был приостановлен арбитром в память о форварде Эмилиано Сале, который, скорее всего, погиб при крушении самолета, едва уйдя из французского клуба в «Кардифф Сити».

На 9-й минуте (Сала играл под 9-м номером за французский клуб) рефери Франк Шнайдер прервал игру, фанаты на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» стоя устроили овацию, а главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич от нахлынувших эмоций не сдержал слез.

*Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич

Кстати, «Нант» перед матчем с «Сент-Этьеном» выпустил футболки в честь Эмилиано Салы.

Напомню, что 28-летний нападающий Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в нынешнее зимнее трансферное окно. Вечером 21 января аргентинец попрощался с бывшими партнерами по французской команде и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Полиция острова Гернси начала поиски самолета, но успехом они не увенчались. Позже было объявлено, что активные поиски были прекращены. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. После этого стало известно, что семья Салы собрала 300 тысяч для продолжения поисков самолета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спасатели нашли обломки самолета Салы.

Фото Twitter ФК «Нант»



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