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Бенефис Безуса в Кубке Бельгии: спасительный гол на 91-й минуте и решающий пенальти (видео)
Три украинских футболиста Игорь Пластун, Роман Яремчук и новичок команды Роман Безус помогли «Генту» вырвать на поле «Остенде» путевку в финал Кубка Бельгии (2:2; по пенальти — 4:3).
После домашней ничьей с соперником (2:2) «Гент» по ходу гостевой встречи проигрывал — 0:2, но сначала на 84-й минуте отыграл один мяч, а на 91-й Безус точным ударом головой перевел выяснение отношений в овертайм.
В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии пенальти удачливее оказался «Гент» — 4:3. Причем решающий 11-метровый удар реализовал новичок команды Безус, отыгравший, как и Яремчук, всю встречу (Пластун был заменен на 38-й минуте).
В финале Кубка Бельгии «Гент» 1 мая сыграет с «Мехеленом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Безус стал третьим украинцем в «Генте».
Фото Twitter ФК «Гент»
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