Исчезновение капитана «Норда»: в полиции сделали важное заявление

Происшествия

В Украине объявлен в розыск капитан скандального псевдороссийского судна «Норд» Владимир Горбенко. Дело открыто по заявлению родственников моряка. Пока что капитан считается без вести пропавшим.

Первыми тревогу по поводу исчезновения капитана забили его адвокаты. Горбенко находится под следствием после того, как в марте 2018 года судно «Норд» было арестовано украинской морской охраной, а дело против капитана передано для расследования в СБУ.

Адвокат Максим Могильницкий волнуется, что его подзащитный Горбенко с 26 января не появлялся дома и не выходил на связь ни с родственниками, ни с юристами.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» было зарегистрировано в оккупированном Крыму и ходило под российским флагом. В марте 2018 года судно было арестовано за незаконный промысел в украинских водах Азовского моря. Сейчас «Норд» пытаются продать с аукциона.

Делом капитана «Норда» занимается СБУ. Действия капитана подпадают под статью ст. 332−1 Уголовного кодекса (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию).

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