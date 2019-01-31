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Жуткое ДТП под Днепром: водитель сгорел заживо в салоне авто (фото 18+)
Трагическое ДТП случилось на автотрассе Днепр — Каменское: автомобиль столкнулся с фурой, загорелся и был поврежден настолько сильно, что ремонту не подлежит. В огне погиб водитель легкового авто.
Авария случилась вечером 30 января возле поселка Горького Днепровского района. Пожар на месте ДТП тушили две спецмашины и шестеро спасателей. Водителя фуры ввиду полученных травм пришлось госпитализировать в городскую больницу Днепра.
Какой из автомобилей виновен в аварии, сейчас выясняется. Тем временем спасатели предупреждают водителей, что на дорогах области сохраняется «желтый» уровень опасности. Ночью и утром видимость снизится до 200−400 метров из-за тумана. Ввиду чередующихся заморозков и оттепели на дорогах сохранится гололедица. Остается высокой опасность аварий, потому автовладельцев просят не превышать скорость и следить за дистанцией.
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