Спорт

Месть «Барселоны»: Месси и компания забили «Севилье» в Кубке Испании шесть мячей (видео)

Лидер чемпионата Испании «Барселона» сполна поквиталась с «Севильей» за поражение в первом четвертьфинальном поединке Кубка Испании (без травмированного Месси каталонцы уступили на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» — 0:2).

В родных стенах «Барса» с вернувшимся в строй аргентинцем растерзала грозного оппонента — 6:1 (Коутиньо, 13, с пенальти, 53, Ракитич, 31, Серхи Роберто, 54, Л. Суарес, 89, Месси, 90+2 — Арана, 67) и девятый сезон подряд пробилась в полуфинал турнира. При этом полузащитник гостей Эмер Банега на 27-й минуте (при счете 0:1) не реализовал пенальти.

Стоит отметить, что неудержимый Лионель Месси, в активе которого в текущем сезоне 26 голов и 14 результативных передач, забил свой юбилейный, 50-й, мяч в Кубке Испании (в 70-м по счету поединке).

Кроме «Барселоны», в полуфинал Кубка Испании также пробились «Бетис» (1:1 и 3:1 в поединках с «Эспаньолом») и «Валенсия» (3:1 и 0:1 с «Хетафе»). Неплохие шансы попасть в квартет сильнейших и у «Реала», который в домашнем матче одолел «Жирону» — 4:2 (ответная игра — 31 января).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за 21-летнего голландского таланта 75 млн евро.

Фото Twitter ФК «Барселона»



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