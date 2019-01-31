Сумасшествие в Англии: поражение «МанСити», ничья «Ливерпуля», разгром «Челси» (видео)

Спорт

Двадцать четвертый тур чемпионата Англии стал богатым на сенсационные результаты. «Манчестер Сити» без Александра Зинченко даже в заявке на поединок проиграл в гостях «Ньюкаслу» — 1:2 (на фото радость команды хозяев поля). По иронии судьбы, наставник победителей Рафаэль Бенитес обыграл Пепа Гвардиолу в 100-м матче испанца в английской премьер-лиге (в 2007-м испанец еще у руля «Ливерпуля» также испортил 100-й поединок наставнику «Челси» Жозе Моуриньо).

Отличный шанс оторваться от команды Хосепа Гвардиолы был у лидера премьер-лиги «Ливерпуля», но парни Юргена Клоппа использовали его лишь отчасти, сыграв на своем поле вничью с «Лестером» — 1:1.

Шокировал своих болельщиков «Челси», который в гостях был разгромлен «Борнмутом» 4:0. Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в премьер-лиге и первое — с сентября 1996 года (тогда лондонцы были биты «Ливерпулем» — 1:5).

Едва не опозорился в родных стенах «Тоттенхэм», который лишь благодаря двум точным ударам в конце встречи Сон Хын Мина (80-я минута) и Фернандо Льоренте (87-я) сумел сломить сопротивление «Уотфорда» — 2:1.

При этом 35-летний вратарь гостей Бен Фостер, совершивший в этом матче три сейва, стал рекордсменом премьер-лиги по количеству отраженных ударов. В активе англичанина 1008 сейвов, начиная с сезона-2006/2007, когда начала вестись официальная статистика по данному показателю. Ранее достижение принадлежало вратарю «Арсенала» Петру Чеху, у которого на данный момент 1005 спасений своих ворот за тот же период.

Очень близок был к первому поражению под руководством Оле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед», но благодаря голам Поля Погба (на 87-й минуте с пенальти) и Виктора Линделефа (на 90+2-й) манкунианцы довели свою беспроигрышную серию при норвежце до девяти встреч — 2:2.

Положение лидеров: 1. «Ливерпуль» — 61 очко; 2. «Манчестер Сити» — 56; 3. «Тоттенхэм» — 54; 4. «Арсенал» — 47; 5. «Челси» — 47; 6. «Манчестер Юнайтед» — 45.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в серии пенальти добыл путевку в финал Кубка английской лиги.

Фото Twitter ФК «Ньюкасл»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter