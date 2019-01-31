Часть большой войны: в Украине озвучили печальный прогноз о конфликте на Донбассе

Политика

Российско-украинская война на Донбассе — это часть большой войны, включающей противостояние в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Потому не удастся решить проблему Донбасса, не разобравшись сначала с большой войной. Об этом в интервью «ФАКТАМ», заявил известный дипломат, бывший консул Украины Богдан Яременко.

По мнению дипломата, элементами такой большой войны являются и аннексированный Крым, и война в киберпространстве.

«То, что случилось 25 ноября в Керченском заливе (обстрел судов и захват украинских моряков россиянами — прим.), то, что происходит в Азовском море, ситуация в северо-западной части Черного моря (ее еще не видит большинство СМИ или политиков) — тоже фрагменты этой большой войны. Она идет везде и во всем. Одна из характеристик современной гибридной войны (хотя это весьма спорное название) — ее тотальность», — объяснил дипломат.

Поэтому Яременко скептически настроен по поводу возможностей урегулирования ситуации на Донбассе. «Решить проблему одного фрагмента современной войны, не выиграв или не проиграв ее в целом, невозможно… Нужно говорить о войне в целом. Кому-то может показаться, что если провести какие-то выборы на Донбассе, какие-то хитрые манипуляции с Конституцией, законами и еще чем-то, то все рассосется. Нет, так не будет. Проблему Донбасса не решить, не решив проблему большой войны», — подытожил дипломат.

Ранее Яременко предупредил украинцев, что кремлевский агрессивный режим будет становиться все жестче. Читайте об этом в интервью «Надо готовиться к тому, что к власти в России придут те, кто намного хуже Путина».

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