Ломаченко не сможет объединить чемпионские пояса: боксер назвал причину (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) поделился тем, как воспринимает критику, которая присутствует в карьере любого спортсмена.

«Я делаю свою работу, то, что считаю нужным, прислушиваюсь к словам своего отца. А то, что говорят со стороны, — это всего лишь мнение людей. Но перед тем, как кого-то критиковать или давать какую-либо оценку, необходимо надеть его обувь и пройти его путь. И лишь после этого делать выводы и говорить о чем-то. Ради Бога, критикуйте, сейчас меня это абсолютно не задевает. Когда был помоложе, то, признаюсь, болезненно воспринимал», — рассказал 30-летний уроженец Белгород-Днестровского в видео-интервью, размещенном на официальной странице боксера в Facebook.

Также Василий поведал, как себя чувствует в легкой весовой категории, в которой завоевал в 2018 году два чемпионских пояса — WBO и WBA: «Мне комфортнее боксировать в 59 кг (второй полулегкий вес. — Авт.), поскольку там я чувствую, что у нас с соперниками одинаковые антропометрические данные. Здесь же, если на взвешивании я еще вижу, что мы одного размера, то на следующий день в ринге против меня выходит совершенно другой человек по размерам. И это, конечно, сказывается».

Ломаченко назвал и боксера, с которым хотел бы выйти в ринг. «Джервонта Дэвис очень интересен для меня. Он — чемпион мира, узнаваемый в Штатах, топовый боксер. С ним мне было бы очень интересно отбоксировать — как в плане спортивного интереса, так и с точки зрения финансовой составляющей.

Вообще же на данный момент наиболее желаемый для меня соперник — это Майки Гарсия. Но сейчас он будет боксировать с Эрролом Спенсом, после чего, насколько я знаю, переходит в следующую категорию, 63,5 кг (первая полусредняя. — Авт.). Как изменится ситуация через месяц-два — посмотрим", — отметил украинец.

Не обошел стороной боксер и тему своего следующего боя, рассказав о сложном выборе, который стоит перед ним. «У меня несколько вариантов. Первый — обязательный претендент по версии WBA британец Энтони Кролла. Второй — победитель боя за пояс IBF между Исой Чаниевым и Ричардом Комми. Но, как всегда, есть нюансы. Большая вероятность, что мне придется выбрать — драться за один из титулов, WBA или IBF, но тогда терять другой. Уговорить IBF подождать вряд ли получится. Это боксерская профессиональная политика. Все зависит от моего решения.

Могу точно сказать, что через две недели я возвращаюсь в Штаты и начинаю подготовку — неважно, к какому поединку, знаю только, что он пройдет 12 апреля", — подытожил Ломаченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой.

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