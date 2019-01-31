Происшествия

«Ты еще кровью не харкал»: под Львовом неизвестные напали на судью

Во Львовской области избили и. о. председателя Каменка-Бугского районного суда Маркияна Самсина. Его госпитализировали с телесными повреждениями и переломом ноги. Ранее сообщалось, что в Киеве напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова — ему плеснули зеленкой в лицо.

Как сообщает «Судебная власть», среди напавших на судью — неоднократно судимый райсудом человек. «Один из них сказал: «Ты еще кровью не харкал», — говорится в сообщении. Полиция, прибывшая на место ЧП, не застала нападавших на месте преступления. Судью госпитализировали в Каменка-Бугскую центральную районную больницу.

Полиция завела уголовное производство, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований. В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные правоохранители задержали двоих людей, которые плеснули в глаза зеленкой главе Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Козьякову за 200 долларов. Заказчик преступления установлен не был.

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