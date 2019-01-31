Спорт

Президента французского клуба отстранили от футбола на два года за нападение на арбитров

Дисциплинарный комитет Профессиональной лиги Франции вынес суровый вердикт по итогам инцидента, имевшего место 4 декабря прошлого года после завершения поединка Лиги 2 (второго по значимости дивизиона страны) между «Аяччо» и «Нанси» (1:1).

Президент клуба с Корсики Леон Лучани получил двухлетний запрет на занятие любой футбольной деятельности (присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента) за агрессивное поведение в отношении арбитров. Лучани слишком эмоционально выражал свое недовольство решением Рома Лиссорга, который на последней минуте первого тайма назначил сомнительный, по мнению игроков и руководства «Аяччо», штрафной удар в центре поля, который соперник быстро разыграл и открыл счет в матче.

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Факт физического воздействия был отображен арбитрами в рапорте, и дисциплинарным комитетом были приняты справедливые меры. Дисквалификация вступит в силу с 5 февраля — таким образом, к своим обязанностям месье Леон сможет приступить лишь с 5 февраля 2021 года.

Добавлю, что тот матч «Аяччо», покинувшему элитный французский дивизион в 2014-м и занимающему в нынешнем сезоне 13-е место в Лиге 2, удалось не проиграть — в самой концовке матча корсиканцы все же сравняли счет в противостоянии с одним из аутсайдеров («Нанси» располагается на 19-м месте из 20 команд).

Отмечу, что Лучани выполнял функции президента «Аяччо» с 2015 года, когда заменил на этой должности своего предшественника Алана Орсони.

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