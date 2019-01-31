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Спорт

Президента французского клуба отстранили от футбола на два года за нападение на арбитров

13:35 31 января 2019   124
Президента французского клуба отстранили от футбола на два года за нападение на арбитров
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Дисциплинарный комитет Профессиональной лиги Франции вынес суровый вердикт по итогам инцидента, имевшего место 4 декабря прошлого года после завершения поединка Лиги 2 (второго по значимости дивизиона страны) между «Аяччо» и «Нанси» (1:1).

Президент клуба с Корсики Леон Лучани получил двухлетний запрет на занятие любой футбольной деятельности (присутствовать на скамейке запасных, входить в судейскую комнату и выполнять функции президента) за агрессивное поведение в отношении арбитров. Лучани слишком эмоционально выражал свое недовольство решением Рома Лиссорга, который на последней минуте первого тайма назначил сомнительный, по мнению игроков и руководства «Аяччо», штрафной удар в центре поля, который соперник быстро разыграл и открыл счет в матче.

Факт физического воздействия был отображен арбитрами в рапорте, и дисциплинарным комитетом были приняты справедливые меры. Дисквалификация вступит в силу с 5 февраля — таким образом, к своим обязанностям месье Леон сможет приступить лишь с 5 февраля 2021 года.

Добавлю, что тот матч «Аяччо», покинувшему элитный французский дивизион в 2014-м и занимающему в нынешнем сезоне 13-е место в Лиге 2, удалось не проиграть — в самой концовке матча корсиканцы все же сравняли счет в противостоянии с одним из аутсайдеров («Нанси» располагается на 19-м месте из 20 команд).

Отмечу, что Лучани выполнял функции президента «Аяччо» с 2015 года, когда заменил на этой должности своего предшественника Алана Орсони.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нурмагомедов и Макгрегор получили длительные дисквалификации за драку.

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