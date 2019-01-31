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Во второй тур на выборах президента выходят Порошенко и Зеленский, — опрос
Результаты соцопросов демонстрируют рост поддержки действующего президента. Об этом свидетельствуют опубликованные группой Socis данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.
Результаты показали, что в случае проведения выборов в день опроса, во второй тур выходят действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.
«Наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Владимир Зеленский (23%). Второе место занимает Петр Порошенко — 16,4%. За Юлию Тимошенко готовы отдать свой голос 15,7% респондентов. Таким образом, если бы президентские выборы состоялись сегодня, то во второй тур выборов попали бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Около 23% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос», — отмечают социологи.
В целом были опрошены 11 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой та Луганской областей). Погрешность выборки не превышает 0,9%.
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