Политика

Волкер: «Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована»

Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована и недемократична. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, ранее оценивший новый мирный план по Донбассу от представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

«Если бы Украина была безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Виктор Янукович, если бы она не была демократичной, а институты по факту не работали, тогда бы все просто сказали: «Мы не можем ничего сделать, это безнадежно или слишком дорого«, — сказал Волкер в интервью телеканалу «Прямой».

Украина продолжает укреплять свои демократические институты и реформировать экономику, пытается заботиться о народе, повышает темпы роста, внедряет систему соцобеспечения и экономической безопасности, считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

«За последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия», — подчеркнул Волкер, добавив, что Украина находится на правильном пути реформ.

«Мотивация Запада, мотивация США и ЕС — это ценности, а конкретно — чувство справедливости и ощущение безопасности. Когда мы смотрим на Украину, мы видим страну, на территории которой вторглись, территории которой аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество. Это та Украина, которую европейские страны и Соединенные Штаты будут поддерживать постоянно», — заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее Курт Волкер заявил, что Россия ищет повод для новой агрессии в отношении Украины.

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